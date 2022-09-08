8 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили взрыв у штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.

Артур Савин, , 15:30 — REGNUM Заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что в Мелитополе был взорван штаб движения «Мы вместе с Россией», председателем которого является сам чиновник, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рогов прямо охарактеризовал произошедшее как теракт, который был осуществлён сторонниками киевского неонацистского режима. По мнению представителя администрации, взрывы, как и усиление обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ, начались после публикации результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России. Крайне высокий процент желающих, чтобы Запорожская область стала субъектом Российской Федерации, вызывает у Киева жгучую ненависть, которую он выражает в терроре против собственного народа.

«Террористы нацистские! Горите в огне, гиены проклятые. Всё для жизни мирных жителей делает армия России, а вы только разрушаете! Все фашисты будут уничтожены, рано или поздно. Других вариантов нет», — убеждена Ирина П.

Многие пользователи отмечают, что мы всё реже стали слышать о ситуации непосредственно с линии фронта, зато информационное пространство заполонили сводки о последствиях террористических актов, осуществляемых киевскими боевиками. Складывается ощущение, что Россия ведёт борьбу уже скорее не с армией в виде ВСУ, а с банальными террористами наподобие тех, что пытались запугать жителей Сирии.

«Специальная военная операция России на территории [бывшей УССР] превращается в контртеррористическую», — считает Мария Ш.

«Этот метод нам хорошо знаком. Знакомый почерк. Бандеровские шайки после Великой Отечественной войны, контртеррористическая операция на Кавказе, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии», — перечисляет Радислав А.

Воспоминание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что террор против мирного населения неминуемо ведёт к отрезвлению той части общества освобождённых территорий бывшей УССР, которая пока что не определилась с тем, как ей следует относиться к киевскому неонацистскому режиму.

«Ну, это только подталкивает местных жителей к России ближе. Нацисты — имбецилы, простых вещей не понимают», — поделился своим мнением Azam K.

«Таким образом, ВСУ и Киев лишь сами против себя людей и настраивают. При помощи запугиваний никого рядом не удержать», — уверен Даниил В.

Часть людей полагает, что вечно жить в условиях терактов невозможно, поэтому пора российскому командованию пресечь деятельность киевских террористов путём широкомасштабного наступления по всем фронтам с последующим освобождением Киева — главного оплота неонацизма.

«Может, уже настал момент, чтобы перестать церемониться с киевскими боевиками? Многовато сегодня что-то взрывов. Бедные люди», — написал Женя С.

«Страдания мирного населения — это результат отсутствия наступления российских войск. Пауза, взятая военными, очень дорого обходится гражданским. Центры принятия решений Киева как отдавали преступные приказы, так и продолжают это делать. Их почему-то никто не трогает. Зато простые граждане вынуждены жить в условиях бесконечных терактов», — отметил Михаил В.

Напомним, 7 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале о том, что в Мелитополе был взорван штаб движения «Мы вместе с Россией», председателем которого является сам чиновник.