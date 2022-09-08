Париж, 8 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Согласно исследованию HelloFresh, жители Франции выбрасывают в среднем еды на 67 евро в месяц, передает BFM TV.

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Повышение цен на продукты питания является источником беспокойства для многих жителей Франции, чей бюджет съедает инфляция.

«Почти для четверти французов от 26% до 50% продуктов выбрасывают», — говорит Томас Аворте, кулинарный эксперт HelloFresh.

Более трети (36%) французов говорят, что не сохраняют остатки еды до следующего приема пищи. 35% французов регулярно выбрасывают продукты, которые им больше не нужны.

По данным HelloFresh, бюджет французов на еду в среднем достигает 81,7 евро в неделю, при этом половина французов тратит более 73 евро в неделю. Бюджет, который также имеет тенденцию к увеличению, поскольку 34% признаются, что «часто» превышают бюджет.