Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Периодическое протапливание социальных учреждений начнется в Санкт-Петербурге в середине дня 8 сентября, объявил губернатор региона Александр Беглов.

Тепло Алексей Яковлев © ИА REGNUM

По его словам, городские объекты теплоснабжения готовы к отопительному сезону. В 15:00 мск 8 сентября в первую очередь тепло будет подано в школы, детские сады, учреждения здравоохранения и социальной защиты.

«В период периодического протапливания осуществляется постепенное включение источников теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и подключения зданий к централизованной системе отопления», — уточнили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что переход на регулярное отопление, в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Петербурге, производится при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд.