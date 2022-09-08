Вашингтон, 8 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 8 сентября без объявления визита. Об этом 8 сентября сообщает агентство Associated Press.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По данным журналистов, госсекретарь провёл встречу с представителями киевского режима. Блинкен пообещал, что они получат долгосрочную военную помощь в виде финансирования сверх того, пакета поддержки в сумме $675 млн, о котором сегодня объявил министр обороны США Ллойд Остин.

«В этот пакет входят гаубицы, артиллерийские боеприпасы, «Хаммеры», бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое», — говорится в сообщении.