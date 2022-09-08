Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 8 сентября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик встретится 20 сентября в Москве с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 8 сентября сообщил глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин

«Это является подтверждением наших хороших отношений. Пока известно, что на повестке дня переговоров окажутся темы, связанные с политическими и экономическими отношениями (РФ и Республики Сербской — ИА REGNUM)», — заявил Перович информационному агентству СРНА.

Напомним, что 6 сентября в Сараево Милорад Додик вместе с другими членами Президиума БиГ встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.