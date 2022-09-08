Осло, 8 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения направит Норвегия в помощь киевскому режиму. Об этом сообщает норвежское правительство.

yetdark Ракеты AGM-114 Hellfire

Указано также, что Киев получит приборы ночного видения из запасов норвежской армии.

«Пожертвование включает около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения», — говорится в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Норвегия и Великобритания договорились направить Киеву миниатюрные разведывательные беспилотники Black Hornet на сумму более $9 млн.

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