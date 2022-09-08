Энергодар, Бывш. УССР, , 13:41 — REGNUM Здание администрации города Энергодара подверглось атаке беспилотника-камикадзе киевских боевиков. Об этом 8 сентября сообщает телеканал RT.

Беспилотник Lynx-extra

Уточняется, что аппарат упал на крышу здания, в результате чего начался пожар, который на данный момент уже ликвидирован.

Также отмечается, что, согласно предварительной информации, в результате этого никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на совещании министров обороны стран-членов НАТО, начавшемся 8 сентября в городе Рамштайн (Германия), присутствует глава минобороны Молдавии Анатолий Носатый.