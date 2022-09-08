Тбилиси, 8 сентября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Посол Нидерландов в Грузии Мааике ван Колдам выступила с советом грузинским властям обеспечить свободу и независимость местных СМИ, сообщает 8 сентября грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

"Когда дело доходит до подачи заявления о вступлении в ЕС, одна из самых важных рекомендаций касается медиа-среды. Я советую Грузии активизировать свои усилия и обеспечить условия, чтобы медиа-среда была свободной, плюралистической и независимой. Это ключевая рекомендация, и она связана с рекомендацией о судебной реформе. Все 12 рекомендаций ЕС очень важны, и наше посольство готово работать со всеми сторонами по этому вопросу. Ужасное нападение 5 июля прошлого года на журналистов и представителей ЛГБТ было очень чёрным днём, мы снова призываем к справедливому и эффективному расследованию в отношении организаторов. Мы внимательно следим за деломНики Гварамии, мы приняли во внимание вопросы, которые задавал омбудсмен. Это дело связано с судебной реформой, а также со свободой СМИ. Мы внимательно следим за развитием событий», — сказала посол, выступая на дискуссия по проблемам СМИ, которая проводится при поддержке посольства Нидерландов.

В обсуждении принимают участие представители грузинских средств массовой информации и неправительственных организаций.

Напомним, что 5 июля 2021 года в Тбилиси произошли массовые беспорядки, вызванные протестом грузинской общественности в отношении деятельности ЛГБТ-движения в стране.