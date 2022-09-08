Москва, 8 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Госдуме отметили опасную тенденцию переименования топонимов в Казахстане, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Досталось селу Еленовка. Мол, неказахское название. А давайте переименуем в Самалтау! Опасная тенденция. Так же [в б. УССР] раздувался пожар гражданской войны», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Удивительно, что власть в Казахстане этих граблей не замечает, рассуждает парламентарий.

«Обычные казахи, судя по реакции зала, на подобные выходки примитивных националистов пока реагирует гулом недовольства и окриками. Но надолго ли хватит памяти об общем великом прошлом наших народов, если эту память не поддерживать?» — отметил Миронов.

Он воспринимает «подобные выходки как намеренный подрыв гражданского мира в Казахстане».