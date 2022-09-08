Москва, 8 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Поедет ли президент России Владимир Путин на саммит «Группы двадцати» (G20), станет понятно ближе к дате проведения мероприятия. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

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«В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии президента РФ в очном формате, либо в видеоформате. Во многом это будет зависеть от участия лидеров других стран», — пояснил Ушаков.

По его словам, пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры. То есть в сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии Владимира Путина.

ИА REGNUM ранее сообщало, при принятии решения о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 будут учтены все факторы, включая фактор безопасности.

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