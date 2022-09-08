Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Директор одной из спортивных школ Екатеринбурга отправлен под домашней арест. Его подозревают в получении взяток, сообщили журналистам в пресс-службе Ленинского райсуда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Свердловчанин мог получать взятки от предпринимателей за разрешение использовать спортивный зал в своих целях. Речь идет о сотнях тысяч рублей. Предполагалось, что деньги потратят на нужды школы, однако свердловчанин их присвоил.

Мера пресечения будет действовать как минимум до 6 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля по делу о взятках также был задержан директор института физкультуры спорта Уральского федерального университета Евгений Шурманов.