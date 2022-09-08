Ярославль, 8 сентября 2022, 13:47 — REGNUM Прокуратура Ярославля признала незаконным отключение электричества на рынке в Красноперекопском районе. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.
26 июля в 30-градусную жару рынок в Красноперекопском районе был обесточен. Из-за того, что холодильники и морозильные камеры со скоропортящимися продуктами перестали работать, предприниматели понесли убытки.
Уполномоченный подчеркнул, электричество может быть отключено только в нескольких случаях: это задолженность по оплате, безучетное потребление электроэнергии, неудовлетворительное состояние объектов электросетевого хозяйства и выявление факта ненадлежащего техприсоединения к сетям. При этом должен быть соблюдён порядок предупреждения потребителя о предстоящем приостановлении электроснабжения.
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