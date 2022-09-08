Ярославль, , 13:47 — REGNUM Прокуратура Ярославля признала незаконным отключение электричества на рынке в Красноперекопском районе. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Прокуратура Ysia.ru

26 июля в 30-градусную жару рынок в Красноперекопском районе был обесточен. Из-за того, что холодильники и морозильные камеры со скоропортящимися продуктами перестали работать, предприниматели понесли убытки.

«Прокуратура проверку провела и пришла к выводу, что временное приостановление подачи электроэнергии ООО «Мангуст» (это бывший арендатор рынка) является незаконным. По информации «ТНС энерго Ярославль», причиной для отключения стала информация от МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» о том, что они расторгли договор с арендатором. Очевидно, это послужило поводом к тому, что «ТНС энерго» тоже расторгло свой договор с ООО «Мангуст» в одностороннем порядке и прекратило подачу электроэнергии. В результате в адрес «ТНС энерго» прокуратура внесла представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении», — рассказал Альфир Бакиров.

Уполномоченный подчеркнул, электричество может быть отключено только в нескольких случаях: это задолженность по оплате, безучетное потребление электроэнергии, неудовлетворительное состояние объектов электросетевого хозяйства и выявление факта ненадлежащего техприсоединения к сетям. При этом должен быть соблюдён порядок предупреждения потребителя о предстоящем приостановлении электроснабжения.

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