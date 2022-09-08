* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:38 — REGNUM Министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовал у США не нарушать воздушное пространство Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

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Амир Хан Моттаки, представляя годовой отчёт министерства 7 сентября, потребовал от Вашингтона придерживаться соглашения в Дохе и не нарушать воздушное пространство Афганистана.

Напомним, что лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири был убит в Кабуле в результате атаки американских беспилотников, также есть сообщения о полётах дронов и совершении ими атак в некоторых районах Афганистана.

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