Чебоксары, 8 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает сокращаться численность избирателей: с начала года снижение составило 0,02%, за год — 0,44%. Количество избирателей за год уменьшилось на 4015 человек. Это следует из данных регионального избиркома, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избиратель

На 1 июля 2022 года в Чувашии насчитывалось 915 188 избирателей, в том числе в Чебоксарах зарегистрировано 371 820 человек с избирательным правом, в Новочебоксарске — 96 502 гражданина. Меньше всего избирателей проживало в Шумерлинском районе — 7510 человек.

С начала года численность избирателей в республике сократилась на 226 человек (-0,02%), за год количество граждан с правом голоса снизилось на 4015 человек (-0,44%).

Напомним, 1 января 2022 года в Чувашии насчитывалось 915 414 избирателей, на 1 июля 2021 года было зарегистрировано 919 203 избирателя.

Читайте также: Депутат Госдумы увидела в Чувашии политтехнологии 90-х годов

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии проходят 24 избирательные кампании в 15 муниципальных образованиях. По итогам голосования будут замещены 385 мандатов. В голосовании смогут принять участие 44% зарегистрированных избирателей.