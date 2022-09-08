Москва, , 13:37 — REGNUM Высокая доля доходов от продажи нефти и газа в общем объеме экспортных поступлении сама по себе не является слабой стороной России. Об этом 8 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы Минфина, «зависимость» от нефтегазовых доходов в России можно снизить, если средств эти не будут бездумно тратиться.

«Это наша сильная стороны. Нефтегазовый сектор очень высокотехнологичный. Но если не осуществлять профилактику левизны — потратить все нефтегазовые доходы, против этого нужно прививку сделать», — сказал Силуанов.

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