Кострома, , 14:49 — REGNUM Костромская государственная сельскохозяйственная академия планирует выращивать семена овощей для местных аграриев. Об этом на встрече с губернатором региона Сергеем Ситниковым рассказал ректор вуза Михаил Волхонов.

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В учреждении имеется лаборатория биотехнологий, которая способна получать семена моркови, чеснока, лука, картофеля в промышленных масштабах. Мощностей академии хватит, чтобы обеспечить семенами фермеров не только Костромского, но и других российских регионов.

«Академия может стать площадкой по получению семян так называемого «борщевого набора». Мы готовы получать семена моркови, чеснока, лука и других культур. Мы производим сейчас достаточно большое количество семян картофеля безвирусного по технологии инвитро. По этой же технологии можем размножать и другие плодово-ягодные растения. Потенциал у академии достаточно серьезный, что в наше время очень важно», — рассказал Михаил Волхонов.

По итогам встречи департаменту АПК поручили оказать сельхозакадемии «любую необходимую» помощь по этому направлению. Отметим, что костромские чиновники проводят работу по стимулированию аграриев по переходу на отечественный семенной материал не первый год. Так, департамент договорился с Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции и семеноводства овощных культур о том, чтобы испытать их сорта в климате костромской области. Подсчитать, насколько регион зависим от иностранного материала, по словам директора департамента АПК Андрея Плотникова, нельзя. Фермеры не всегда готовы отказываться от иностранных сортов, поскольку наработали технологии их выращивания и сбора.

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