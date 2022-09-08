Костромской вуз будет выращивать семена для местных аграриев
Кострома, 8 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Костромская государственная сельскохозяйственная академия планирует выращивать семена овощей для местных аграриев. Об этом на встрече с губернатором региона Сергеем Ситниковым рассказал ректор вуза Михаил Волхонов.
В учреждении имеется лаборатория биотехнологий, которая способна получать семена моркови, чеснока, лука, картофеля в промышленных масштабах. Мощностей академии хватит, чтобы обеспечить семенами фермеров не только Костромского, но и других российских регионов.
По итогам встречи департаменту АПК поручили оказать сельхозакадемии «любую необходимую» помощь по этому направлению. Отметим, что костромские чиновники проводят работу по стимулированию аграриев по переходу на отечественный семенной материал не первый год. Так, департамент договорился с Всероссийским научно-исследовательским институтом селекции и семеноводства овощных культур о том, чтобы испытать их сорта в климате костромской области. Подсчитать, насколько регион зависим от иностранного материала, по словам директора департамента АПК Андрея Плотникова, нельзя. Фермеры не всегда готовы отказываться от иностранных сортов, поскольку наработали технологии их выращивания и сбора.