Москва, 8 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Государство в нынешних условиях выдержит нынешний уровень социальных обязательств перед гражданами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«А куда деваться, Андрей Михайлович? Очевидно, выдержим. Не только выдержим, но и будем развивать меры поддержки и более эффективную систему адресной системы помощи. Главное, что технологически это вполне возможно», — сказал Силуанов в ответ на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»).