Канберра, , 13:34 — REGNUM Австралийская актриса Самара Уивинг («Няня») сыграет в комедийном триллере Borderline. Об этом пишет издание Variety.

Самара Уивинг Цитата из видеоинтервью

Сюжет ленты будет построен вокруг сбежавшего из психиатрической больницы социопата, который проникает в дом к популярной певице и держит её в заложниках. Главные роли в фильме исполнят Уивинг, Эрик Дэйн («Эйфория») и Рэй Николсон («Девушка, подающая надежды»), а режиссёрское кресло проекта займёт дебютант Джимми Уорден.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг присоединились к актёрскому составу триллера The End We Start From. Будущая картина расскажет об апокалипсисе в Лондоне (Великобритания).

Читайте ранее в этом сюжете: Бенедикт Камбербэтч сыграет в триллере про затопленный Лондон