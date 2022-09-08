Майкоп, 8 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Адыгее в единый день голосования 11 сентября будет избран новый руководитель республики. Его изберут депутаты парламента региона — Госсовета-Хасэ, проголосовав за одного из кандидатов, предложенных на рассмотрение законодательного собрания президентом РФ Владимиром Путиным.

Адыгея

Среди претендентов на пост главы Адыгеи — ныне действующий руководитель региона Мурат Кумпилов. Его кандидатуру внесла на рассмотрение президента «Единая Россия». Он занимает должность главы Адыгеи с 2017 года.

Второй кандидат — депутат Государственного Совета-Хасэ Адыгеи, юрисконсульт ООО «ЖилМонтажСервис» Евгений Грунин — представитель ЛДПР.

Еще один претендент — председатель парламентского комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода. Он является представителем партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».