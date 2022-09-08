Самара, , 13:36 — REGNUM Соглашения, имеющие особую значимость для индустрии туризма Самарской области, планирует подписать руководство региона на 28-й международный форум-выставка «ОТДЫХ Leisure 2022», которая состоится с 13 по 15 сентября в Москве. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

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Сообщается, что в 2022 году Самарская область выступает в качестве региона-партнера выставки, это будет способствовать продвижению туристических ресурсов региона.

Отмечается, что особое внимание на выставке будет уделено национальному туристскому маршруту «Жигулевские выходные». Кроме этого, гости выставки смогут осмотреть новую модель Niva Trаvel, которая была создана для автомобильных путешествий по России, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что на стенде Самарской области подпишут соглашения, которые будут иметь особое значение для индустрии туризма региона. Так, министерство туризма Самарской области подпишет соглашения о сотрудничестве с российскими железными дорогами, с одной из авиакомпаний, с судоходной компанией, туристическим агрегатором и российским союзом выставок и ярмарок.

«Три дня активной работы на международной выставке позволят выстроить не только новые партнерские отношения между различными бизнес-структурами, но и сформировать условия для обеспечения стабильного туристического потока в Самарскую область», — приводит пресс-служба слова министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова.