Маймана, Афганистан, , 13:32 — REGNUM В афганской провинции Фарьяб один из бывших командиров Национального исламского движения Афганистана (НИДА) был застрелен неизвестными людьми возле своего дома. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Инцидент произошёл вечером 7 сентября в кишлаке Кохе-Сияд уезда Ширин Тагаб. Известно, что мужчина был убит двумя боевиками на мотоцикле.

Источники добавили, что этот 75-летний командир по имени Джалиль был родом из этого кишлака и давно вёл мирную жизнь.

По словам источника в службе безопасности, убийцы скрылись из этого района, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут их розыск.

Недавно в провинции Саманган был убит Салим-Кумандан, один из полевых командиров партии «Исламское общество Афганистана».