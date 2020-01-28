Саратов, 8 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Саратовской области перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за январь–июнь 2022 года превысили 4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 3,7%, публикует данные Саратовстат.

Nperevozki.ru Перевозка негабаритных грузов

Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности составил 702,1 млн т-км (+1,5% к к январю-июню 2021 года). Автопредприятиями за первое полугодие перевезено 417,8 тыс. тонн грузов, это на 13,2% больше прошлогоднего уровня.

ИА REGNUM напоминает, по итогам семи месяцев 2022 года в Саратовской области отмечалось резкое падение пассажиропотока автомобильного транспорта по сравнению с прошлым годом.

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