Москва, 8 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Пока нет подтверждений о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Армению. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

Сайт премьер-министра Армении Встреча Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

«Рабочие контакты президента РФ и премьер-министра Армении Николы Пашиняна носят активный характер. С начала 2022 года они встречались несколько раз лично, а также регулярно говорят по телефону», — пояснил он.

По словам Ушакова, в Кремле нет никаких подтверждений на счет визита Путина. Российская сторона официально об этом не говорила.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин может посетить Армению с государственным визитом до конца 2022 года, заявлял министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

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