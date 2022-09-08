Кострома, 8 сентября 2022, 13:46 — REGNUM Директора частной школы для программистов в Костроме осудили за выращивание наркотических растений и сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщает Свердловский районный суд.

Полицейский конфискует коноплю
Полицейский конфискует коноплю
УМВД по Костромской области

Владелец образовательного учреждения для детей начал выращивать коноплю, чтобы избежать закрытия школы. Дело в том, что в 2021 году образовательное учреждение начало терпеть убытки из-за пандемии.

Мужчина не хотел, чтобы его детище прекратило существование и решил заработать деньги на его содержание с помощью продажи наркотиков. Для этого он открыл интернет-магазин и получал криптовалюту от потребителей веществ. Закладки мужчина делал сам. За этим занятием в Костроме его застали полицейские.

В ходе рассмотрения дела фигурант дал подробные показания, ему назначили 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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