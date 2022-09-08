Кострома, , 13:46 — REGNUM Директора частной школы для программистов в Костроме осудили за выращивание наркотических растений и сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщает Свердловский районный суд.

Полицейский конфискует коноплю УМВД по Костромской области

Владелец образовательного учреждения для детей начал выращивать коноплю, чтобы избежать закрытия школы. Дело в том, что в 2021 году образовательное учреждение начало терпеть убытки из-за пандемии.

Мужчина не хотел, чтобы его детище прекратило существование и решил заработать деньги на его содержание с помощью продажи наркотиков. Для этого он открыл интернет-магазин и получал криптовалюту от потребителей веществ. Закладки мужчина делал сам. За этим занятием в Костроме его застали полицейские.

В ходе рассмотрения дела фигурант дал подробные показания, ему назначили 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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