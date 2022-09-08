Ярославль, 8 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил главам районов и городов начать подготовку проектно-сметной документации по ремонту дорог и дворов на 2023 год. Об этом сообщает правительство региона.

Правительство Ярославской области Заседание правительства Ярославской области

Обсуждение прошло во время заседания областного правительства. Евраев отметил, что регион может рассчитывать на увеличение дорожного фонда.

«Поэтому все муниципальные дороги, на которые есть проектно-сметная документация, мы готовы профинансировать без ограничения по объемам. Впереди у нас еще полтора месяца сезона, а дороги — это один из наиболее острых вопросов для жителей региона. Ограничений нет — это дополнительные средства, все лимиты следующего года также будут обеспечены. Давайте порадуем жителей хорошими дорогами», — сказал чиновник.

В этом году за счёт лимитов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 планируется дополнительно отремонтировать восемь областных дорог, общей протяжённостью в 68 километров. Стоимость работ составит 1 миллиард 749 миллионов рублей. Контракты должны быть заключены уже к 13 сентября.

Сейчас власти уже приступили к ремонту участков дорог Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец и Красный Профинтерн — Вятское и Ярославль — Шопша. В самой столице региона в этом году сделают десять участков дорожной сети протяжённостью в 9,23 километра.

На 2023 год запланирован ремонт 63 подъездов к социальным объектам. Всего должны сделать 31,9 километр дорог. Общая сумма, закладываемая на работы — 379,6 миллионов рублей. При этом Евраев отдельно подчеркнул, что выполнение планов будет зависеть от качественной работы муниципальных властей — вся документация должна быть готова вовремя.