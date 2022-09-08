В Ярославской области готовятся к ремонту дорог и дворов в 2023 году
Ярославль, 8 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил главам районов и городов начать подготовку проектно-сметной документации по ремонту дорог и дворов на 2023 год. Об этом сообщает правительство региона.
Обсуждение прошло во время заседания областного правительства. Евраев отметил, что регион может рассчитывать на увеличение дорожного фонда.
В этом году за счёт лимитов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 планируется дополнительно отремонтировать восемь областных дорог, общей протяжённостью в 68 километров. Стоимость работ составит 1 миллиард 749 миллионов рублей. Контракты должны быть заключены уже к 13 сентября.
Сейчас власти уже приступили к ремонту участков дорог Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец и Красный Профинтерн — Вятское и Ярославль — Шопша. В самой столице региона в этом году сделают десять участков дорожной сети протяжённостью в 9,23 километра.
На 2023 год запланирован ремонт 63 подъездов к социальным объектам. Всего должны сделать 31,9 километр дорог. Общая сумма, закладываемая на работы — 379,6 миллионов рублей. При этом Евраев отдельно подчеркнул, что выполнение планов будет зависеть от качественной работы муниципальных властей — вся документация должна быть готова вовремя.