Белград, , 18:01 — REGNUM Единственный путь Сербии — это путь евроинтеграции. Об этом заявила вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович 8 сентября.

Зорана Михайлович Mre. gov. rs

«Европа — это наша судьба», — заявила Михайлович в интервью австрийскому изданию Kurir.

При этом Михайлович отметила, что этот путь для Сербии непростой.

«Посмотрим, какие решения по этому поводу примет новое правительство, которое должно быть оформлено со дня на день», — отметила Зорана Михайлович.

Напомним, что Евросоюз требует от Сербии согласовать ее внешнюю политику с политикой Брюсселя и ввести экономические санкции против России.