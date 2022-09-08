Таллин, 8 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Въезд для граждан РФ, включая имеющих выданные третьими странами шенгенские визы, закрывают с 19 сентября власти Эстонии. Об этом 8 сентября рассказал на пресс-конференции эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

ИА REGNUM Эстония

«В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государством выдана шенгенская виза», — сказал он.

Кроме того, Рейнсалу отметил, что такое же решение будет принято остальными странами балтийского региона и добавил, что теперь, по его мнению, призыв к гражданам России в республике является таковым: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют».

Также глава эстонского МИД уточнил, что этот запрет касается путешествующих с туристическими визами и не будет распространяться на желающих приехать в Эстонию для встреч с родственниками и по другим гуманитарным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября запретить проезд фур в сторону Литвы, Латвии и Эстонии предложил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).