Воронеж, , 13:26 — REGNUM В Воронеже 24-летняя женщина подозревается в убийстве собственной месячной дочери, возбуждено уголовное дело, сообщили 8 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Предварительно установлено, что 3 сентября женщина, раздражённая громким плачем своей месячной дочери, ударила ее рукой по голове. Спустя два дня девочка скончалась. Эксперты подтвердили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Мать, пытаясь спрятать тело убитого младенца, отнесла его на могилу родственника на одно из кладбищ Воронежа. Однако позже она сама обратилась в полицию и сообщила о совершённом ею преступлении.

Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении неё. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Следствие намерено также дать оценку условиям воспитания и содержания ребёнка и действиям должностных лиц органов системы профилактики.