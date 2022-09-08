Кишинёв, 8 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон критически отреагировал на участие главы минобороны Молдавии во встрече министров обороны стран-членов НАТО, начавшейся 8 сентября в городе Рамштайн (Германия). На совещании обсуждают помощь киевскому режиму в противостоянии денацификации б. УССР, проводимой Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«Вхождение в сферу военных действий НАТО происходит в том числе и через такие мероприятия, в которых участвует министр обороны» — написал Додон в своём телеграм-канале.

Бывший президент напомнил, что Молдавия, согласно конституции, должна оставаться нейтральной страной. Он отметил, что участие президента Молдавии Майи Санду в «крымской платформе» уже нанесло экономический вред стране.

«Последствия безответственного правления этой власти дорого обходятся молдавскому народу», — добавил Додон.

Стоит отметить, что октября 2021 года Газпром при продлении соглашения о поставках газа в Молдавию сменил принцип формирования цены. В результате к сентябрю 2022 года она выросла более чем в десять раз. Додон ранее заявлял, что это связано с участием Санду в антироссийских мероприятиях.