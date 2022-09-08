Рига, 8 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Латвийской общественности был представлен первый из новых электропоездов, которые в ближайшие годы начнут курсировать по стране. Как сообщил местный телеканал TV3, пассажиры оценили новинку и высказали ряд критических замечаний.

Так, латвийцы отметили узость салона электрички по сравнению с прежними советскими моделями. Поэтому прохождение вдоль сидящих мест во время движения будет не комфортным, считают некоторые из них: «Это место слишком узкое. Летом здесь будет большая давка».

Были раскритикованы и сами сиденья. »Чем-то напоминают современные троллейбусы. Чем дальше едешь, тем больше хочется более удобных сидений, чтобы можно было поспать», — указал один житель после тестовой поездки. Неудобство для отдельных категорий пассажиров создает и то обстоятельство, что в саму электричку надо подниматься с перрона по ступенькам — вход в тамбур поезда находится значительно выше перрона.

В качестве положительных моментов названы появившиеся розетки для подзарядки электронных гаджетов, современный туалет и подсветка. Работает и кондиционер.

Первые электрички Skoda Vagonka из Чехии начнут перевозить пассажиров уже в январе 2023 года, а все 32 поезда будут постепенно доставлены в Латвию до конца следующего года. Каждый поезд сможет вместить до 430 пассажиров. Они будут курсировать в направлении Айзкраукле, Елгавы, Скулте и Тукумса.

Общая сумма покупки составляет 257 млн евро. Из них 114 млн евро, что эквивалентно 23 составам из планируемых 32, финансирует Фонд Европейского Союза.