Москва, , 13:23 — REGNUM Структурная перестройка российской экономики не должна свестись только к замене одних рынков экспорта на другие, важна способность экономики к инновациям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

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«События этого года нам не оставили выбора, нам ее надо делать. Конечно, важно, мне кажется, не просто скатить в этой структурной перестройке в то, что мы одни географические рынки экспорта заменили на другие географические рынки. Все-таки должна повышаться производительность труда, у нас должна быть больше доля технологической продукции. Вообще, экономика должна быть способна к инновациям. Это то, чего мы хотим», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что раньше значительная часть инвестиций финансировалась через внешние рынки, которые закрылись и «все теперь смотрят на то, а что может дать наша финансовая система для этих инвестиций и для структурной перестройки экономики».