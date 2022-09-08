Тюмень, , 13:22 — REGNUM Тюменец на трассе приобрёл заражённую опасными личинками мясо медвежатину. Об этом сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Медведь

Мясо медведя весом два килограмма тюменец приобрёл у кафе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск около села Ярково. Специалисты Тюменской областной ветеринарной лаборатории исследовали купленное с рук мясо дикого зверя и обнаружили инкапсулированные личинки трихинелл.

Госохотдепартамент напоминает, что трихинеллезу подвержены все плотоядные. Наиболее часто заболевание встречается у барсука, медведя, кабана, енотовидной собаки. При добыче данных диких животных охотникам рекомендуется в целях безопасности направлять пробы на трихинеллёз в ветеринарные лаборатории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Тюменской области обнаружен барсук с трихинеллёзом. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируется до 200 случаев заболевания трихинеллезом. Симптомы болезни: лихорадка, отёк век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже. При тяжёлом течении заболевания возможны поражения миокарда, легких, центральной нервной системы, приводящие к летальному исходу.

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