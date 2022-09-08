Москва, 8 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Кремль ориентируется на то, что президент Владимир Путин будет участвовать в саммитах АТЭС и G20, но окончательное решение зависит от целого ряда факторов. Об этом помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков заявил 8 сентября журналистам.

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Саммит «Группы двадцати» пройдёт в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября, саммит АТЭС — в том же месяце в столице Таиланда Бангкоке.

По словам Ушакова, участие Путина в саммитах Кремль подтвердит позднее, так как будет учитываться в том числе фактор распространения коронавирусной инфекции.

«Что касается ноября, Бали, АТЭС ещё, мы ориентируемся на участие президента», — сказал помощник российского лидера.

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