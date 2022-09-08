Чагчаран, Афганистан, , 13:21 — REGNUM В афганской провинции Гор совершены противоправные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По данным источников издания, в кишлаке Газал уезда Лал-ва-Сарджангал мужчина изнасиловал свою восьмилетнюю дочь.

Злоумышленника зовут Гулям, и он арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Лал-ва-Сарджангал пока официально ничего об этом не заявили.