Житель Агфанистана изнасиловал свою восьмилетнюю дочь
Чагчаран, Афганистан, 8 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В афганской провинции Гор совершены противоправные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Насилие
По данным источников издания, в кишлаке Газал уезда Лал-ва-Сарджангал мужчина изнасиловал свою восьмилетнюю дочь.
Злоумышленника зовут Гулям, и он арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Лал-ва-Сарджангал пока официально ничего об этом не заявили.