Таллин, 8 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Государственный энергомонополист Эстонии Eesti Energia рассылает владельцам сельскохозяйственных хуторов страны новые счета за электроэнергию, которые на порядок отличаются от прошлогодних. Об этом сообщило региональное издание Lоuna-Eesti Postimees.

Евро

Так, Оле Мустинг, хозяин хутора Кюльмсоо, рассказал изданию, что счет за электроэнергию в августе составил 8 500 евро. В предыдущие годы, по его словам, счет составлял 1 800, максимум — 2 000 евро.

Мустинг признался, что уже не видит нигде возможности сэкономить: «Мы уже все это сделали во время предыдущих кризисов: где могли сэкономить, там сэкономили».

В таком же тяжелом положении находится и Линда Пайо, хозяйка хутора Андри-Пеэдо. Поее словам, новые цены на энергию оказали значительное влияние на деятельность малого сельхозпредприятия.

Теперь хуторянам приходится буквально сводит концы с концами, чтобы справиться с расходами, подчеркнуло издание.