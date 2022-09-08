Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии планируют капитально отремонтировать и расширить 5,6 км федеральной дороги, на что будет потрачено из федеральной казны более 982 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком является федеральное казённое учреждение «Волго-Вятскуправтодор». Речь идёт о капитальном ремонте дороги А-151 Цивильск — Ульяновск (на участке км 0+000 — км 5+600 в Чувашии).

Данный участок дороги второй категории расположен в Цивильском районе, его протяжённость составляет 5,6 км. Здесь есть как две, так и три полосы движения, расчётная скорость — 120 км/час.

Начальная цена контракта определена в размере982 015 840 рублей, источник финансирования — федеральный бюджет.

По итогам электронного конкурса победителем признано общество «Воддорстрой» (Цивильский район Чувашии), которое предложило982 000 000 рублей. Как следует из документа, в 2022 году размер финансирования составит250 000 000 рублей, в 2023 году — 732 000 000 рубля.

К работам должны приступить 29 сентября 2022 года, завершение капитального ремонта предусмотрено к 31 октября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии на участке реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» завершено устройство покрытия и в финальной стадии находятся работы по расширению объездного участка.

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