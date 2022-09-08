Майкоп, 8 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Адыгее в рамках единого дня голосования состоятся выборы депутатов в восьми муниципальных образованиях республики. Всего будет проведено 43 избирательные кампании. Будет избран 531 депутат, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Для удобства жителей выборы продут в течение трех дней — с 9 по 11 сентября.

Александра Черданцева, ИА «Амител» Выборы

В настоящее время зарегистрированы 1519 кандидатов, претендующих на депутатский мандат, в том числе 134 из них выдвинуты в порядке самовыдвижения, еще 1385 кандидатов являются представителями политических партий.

Среди избирательных кампаний — дополнительные выборы в Госсовет- Хасэ по одномандатному избирательному округу №21 Тахтамукайского района и 42 избирательные компании по выборам депутатов местных советов, в том числе в семи муниципальных районах и в городе Адыгейске.

Кроме этого, 11 сентября состоятся выборы главы Республики Адыгея. За него проголосуют депутаты Госсовета-Хасэ, выбрав из трех кандидатур, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.