Салехард, 8 сентября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Проект строительства научной станции «Снежинка» на Ямале проходит экспертизу, заключение по которой ожидается до конца 2022 года. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Arctic-mipt.com МАС «Снежинка»

В ходе работы Восточного экономического форума прошла рабочая встреча Дмитрия Артюхова с Юрием Васильевым, исполнительным директором научно-технического центра автономной энергетики, и Дмитрием Ливановым, ректором Московского физико-технического института. Они обсудили реализацию совместного проекта по созданию международной арктической станции «Снежинка», которой был посвящен презентационный стенд.

«Идет активная работа с Главгосэкспертизой. Проект очень нестандартный, уникальный, его цель в том, чтобы апробировать новые подходы. До конца года, за осень, мы должны получить заключение госэкспертизы», — отметил Артюхов.

Проектирование научной станции «Снежинка» велось за счёт Ямало-Ненецкого автономного округа. По итогам встречи Дмитрий Артюхов поддержал необходимость дополнительного финансирования проекта на текущем этапе его реализации. Также было отмечено, что станцией уже заинтересовались многие международные партнёры.

Отметим, что станция рассчитана на то, что учёные смогут проводить исследования по многим направлениям, включая водородную энергетику, термостабилизацию вечномерзлых грунтов, технологии сокращения углеродного следа, арктическую медицину, телекоммуникации в высоких широтах, аэро‑ и гидропонику, роботизированные платформы с искусственным интеллектом. Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай и Индия могут помочь в строительстве круглогодичной арктической станции «Снежинка». Об этом сегодня, 7 сентября, в рамках Восточного экономического форума заявил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

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