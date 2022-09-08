Абакан, 8 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Хакасия готова принять у себя до 2 тыс. переселенцев из республик Донбасса. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил ТАСС глава региона Валентин Коновалов.

R-19.ru Гуманитарная помощь жителям Донбасса от Хакасии

По его словам, к настоящему времени субъект принял у себя всего 33 беженца.

«Но мы готовы принимать до 2 тыс. в наших местах размещениях, гостиницах и так далее», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хакасии активно участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям ДНР, ЛНР, а также освобождённых территорий б. УССР. Всего ими собрано и отправлено более 90 тонн.

Очередную партию, в которую вошли продукты питания длительного хранения, канцелярия, предметы гигиены, спортивные принадлежности для школьников, тонна художественной и учебной литературы — всего около 19 тонн увезли в конце августа.