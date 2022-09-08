Уфа, , 13:20 — REGNUM Более 1,2 млрд рублей из средств материнского капитала было направлено семьям из Башкирии на финансирование образовательных услуг. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба отделения пенсионного фонда по Башкирии.

Материнский капитал Credits-helps.ru

Отмечается, что обучение детей является вторым по востребованности направлением материнского капитала после улучшения жилищных условий.

«В нашей республике с начала реализации закона на оплату образовательных услуг направлено свыше 1,2 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова управляющего отделением Пенсионного фонда России по Башкирии Фоата Хантимерова.

Сообщается, что распорядиться маткапиталом на частный детский сад, услуги няни либо на обучение по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал.