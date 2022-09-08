Тбилиси, 8 сентября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Тбилисская мэрия запускает проект «умной» транспортной системы, который обойдётся почти в полсотни миллионов евро, сообщает 8 сентября грузинский телеканал «Формула».

Giorgi Balakhadze Тбилисский автобус

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, общая стоимость проекта составляет €47 млн., и он будет реализован в течение следующих четырёх лет с привлечением международных консультантов и экспертов.

«Система включает в себя платформу передачи данных, датчики дорожного движения и технологию управления потоками, которая позволит нам управлять дорожным движением и парковкой в Тбилиси в режиме реального времени. Это также облегчит передвижение общественного транспорта и аварийных бригад. Интеллектуальная транспортная система поможет нам повысить безопасность на дорогах, уменьшить пробки и улучшить экологическую ситуацию. Одним из компонентов проекта является улучшение уличной инфраструктуры путем обустройства пешеходных пространств, велосипедных дорожек и автобусных коридоров в соответствии с современными стандартами», — заявил Каладзе на заседании городского правительства.

По словам мэра, в рамках проекта будет закуплено и внедрено современное оборудование, а также программное обеспечение. Муниципалитет Тбилиси осуществит проект при поддержке правительства Грузии и немецкого кредитного банкареконструкции.