Сеул, , 13:18 — REGNUM С 16 по 17 сентября в южнокорейском городе Коян пройдет форум по вопросам мирного использования демилитаризованной зоны (DMZ Forum). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей правительства провинции Кёнгидо.

Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи Rishabh Tatiraju

Согласно опубликованным данным, мероприятие пройдет в Международном выставочном центре KINTEX.

Участники форума обсудят межкорейское экономическое и экологическое сотрудничество, развитие приграничных районов и климатический кризис.

Демилитаризованная зона длиной около 250 километров и шириной 4 км является одной из наиболее охраняемых границ в мире. Южная и Северная Кореи до сих пор находятся в состоянии конфликта, поскольку Корейская война (1950−1953 гг) закончилась перемирием, а не мирным договором.