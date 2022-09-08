Сеул, 8 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. С 16 по 17 сентября в южнокорейском городе Коян пройдет форум по вопросам мирного использования демилитаризованной зоны (DMZ Forum). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей правительства провинции Кёнгидо.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, мероприятие пройдет в Международном выставочном центре KINTEX.

Участники форума обсудят межкорейское экономическое и экологическое сотрудничество, развитие приграничных районов и климатический кризис.

Демилитаризованная зона длиной около 250 километров и шириной 4 км является одной из наиболее охраняемых границ в мире. Южная и Северная Кореи до сих пор находятся в состоянии конфликта, поскольку Корейская война (1950−1953 гг) закончилась перемирием, а не мирным договором.