Москва, 8 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. России необходимо обрести финансовый суверенитет. Об этом 8 сентября заявил президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По словам главы ВТБ, Россия уже имеет финансовую независимость, но не обладает суверенитетом в этой сфере. Текущее положение страны он сравнил с мужчиной, который много зарабатывает, но не может потратить ни копейки без разрешения своей жены.

«Если мужчина получает большую зарплату, но ни копейки не может потратить без разрешения жены, то никого финансового суверенитета у него нет. Проблема в том, что наши финансовые расчеты в руках западных стран. Наша задача — создать многополярную систему финансовых расчетов. Если с этим справимся, решим все остальные проблемы», — сказал Костин.