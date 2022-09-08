Белград, 8 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 10 сентября проведет заседание Совета национальной безопасности Сербии. Об этом кабинет президента Сербии сообщил телеканалу РТС 8 сентября.

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Заседание начнется в восемь часов утра по местному времени. Ожидается, что главной темой заседания станет ситуация в Косово и Метохии и другие вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкивается Сербия.

Также члены Совета национальной безопасности осудят энергетическую безопасность и подготовку к зимнему сезону в условиях энергетического кризиса.

Напомним, что ранее президент Вучич заявил, что ожидает «очень холодную зиму» в Европе в этом году.