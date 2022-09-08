Москва, , 13:16 — REGNUM На торгах 7 сентября наблюдался локальный всплеск волатильности курса рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Доллары Brett Hondow

«Пара доллар/рубль успела отметиться на новых максимумах середины августа в районе 61,50 руб. и вернуться на отрицательную территорию, завершив торги с потерями в размере 0,73% и под отметкой 61 руб.

Сегодня, 8 сентября, котировки доллара снова пытаются расти, флиртуя с уровнем 61 руб., который остается в центре внимания игроков.

Российская валюта продолжает сопротивляться давлению, но факторов в пользу ее ослабления становится все больше, да и техническая картина благоприятствует дальнейшему смещению диапазона в сторону укрепления доллара.

Покупатели рубля ведут себя осторожно, ограничиваясь краткосрочными спекулятивными сделками, тогда как более долгосрочные ставки на рост «россиянина» выглядят все менее актуальными прежде всего из-за приближения перезапуска бюджетного правила.

Не в пользу рубля также говорит дешевеющая нефть, которая уже опустилась к январским минимумам, пробив отметку $90 за баррель и, похоже, продолжит нести потери как минимум в ближайшее время, поскольку риски для мирового спроса нарастают.

С технической точки зрения подтверждение пробоя уровня 61 руб. — лишь вопрос времени. Затем фокус внимания трейдеров сместится на зону 61,70 руб., преграждающую путь в район 62,65 руб.». — считает эксперт.

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