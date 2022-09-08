Владивосток, 8 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В подтопленные районы Приморья направлены два борта Ми-8 МЧС России с гуманитарным грузом, сообщили в пресс-службе ведомства.

ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Сотрудники МЧС откачивают воду

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Спасатели доставят свыше трёх тонн гуманитарной помощи в сёла Лазовского, Ольгинского и Чугуевского муниципальных образований.

«Жители, чьи дома пострадали во время подтопления, будут обеспечены самым необходимым — продуктами питания, хлебом и водой, газовыми плитами и газовыми баллонами», — заверили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за разрушительных последствий тайфуна «Хиннамнор» режим ЧС межмуниципального характера регионального уровня введён в нескольких муниципалитетах.