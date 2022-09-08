Париж, 8 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в этот четверг, 8 сентября, предстоящий запуск «гражданской конвенции» о конце жизни, учитывая, что «нужно двигаться к большей человечности», в кулуарах запуска национального совета возрождения Франции, сообщает Le Figaro.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Подход, которого я придерживался во время президентской кампании, заключается в том, чтобы запустить съезд граждан и заставить работать политические силы в парламенте», — заверил глава государства, напомнив, что комитет по этике должен был представить отчет «в следующий вторник», 13 сентября.

«В следующий вторник у меня будет возможность рассказать о методе и о том, как мы собираемся акцентировать внимание на этой работе, чтобы позволить обществу принять во внимание важные события в этой огромной теме», — уточнил президент Франции.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн упомянула об этом соглашении во время правительственного семинара 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что оппозиция, бойкотирующая национальный совет возрождения, «не права».

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